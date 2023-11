Politik im Kreis Mettmann Jan Heinisch als CDU-Kreisvorstand bestätigt

Kreis Mettmann Beim Kreisparteitag der CDU im Kreis Mettmann wählten die Delegierten des Kreisverbands in der Stadthalle Erkrath den neuen Vorstand der Kreis-CDU. Mit einem überzeugenden Ergebnis wurde Jan Heinisch von den über 100 Delegierten erneut in das Amt des Kreisvorsitzenden gewählt. „Die hohe Zustimmung ist nicht nur ein Beweis für das Vertrauen in seine Führungsfähigkeiten, sondern auch ein starkes Zeichen der Geschlossenheit innerhalb der Partei“, heißt es in einer Pressemitteilung.