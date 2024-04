Wild hat Nachwuchs im Keis Mettmann Kreisjägerschaft erinnert an die Leinenpflicht

Gerade in dem von Straßen durchkreuzten Kreis Mettmann komme es häufig vor, dass von Hunden aufgeschrecktes Wild panisch in den Straßenverkehr läuft und dort von Autos erfasst wird. So seien 265 Rehe in der Zeit vom 1. April 2022 bis 31. März 2023 auf den Straßen im Gebiet der Kreisjägerschaft Düsseldorf und Mettmann ums Leben gekommen. „Darunter war im Mai auch eine hochträchtige Ricke, die wenige Tage nach dem Unfall zwei gesunde Kitze gesetzt hätte“, erinnert die Sprecherin der Kreisjägerschaft.