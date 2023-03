Interview mit Landrat Thomas Hendele Premiumprodukt Neanderland feiert zehnten Geburtstag

Hendele Der Kreis Mettmann ist nicht nur für seine rund 485.000 Einwohner, sondern auch für die Menschen aus den umliegenden Oberzentren ein beliebtes Erholungsgebiet. Und der Druck auf die Naturräume steigt: Ob Wanderer, Jogger, Mountainbiker, Reiter, Geocacher oder Hundehalter – jeder will die Natur nach seinen Vorstellungen nutzen. Durch den Einsatz von Naturschutzrangern wollen wir für mehr Aufklärung, ein rücksichtsvolleres Miteinander und weniger Regelverstöße in den hiesigen Wäldern und Naturschutzgebieten sorgen. Der erste Ranger ist bereits seit November im Einsatz. Für den zweiten ist das Auswahlverfahren beim Landesbetrieb Wald und Holz so gut wie abgeschlossen, sodass er voraussichtlich noch im Frühjahr seinen Dienst antreten kann.