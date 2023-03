Arbeit in der Natur Kreis Mettmann sucht Interessenten für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Mäharbeiten zusammen mit ihrer Betreuerin Simona Hacker auf den Biotopflächen gehörten ebenso zu den Aufgaben, wie Brombeergebüsche zurückzudrängen, um den Lebensraum Wiese offen zu halten. Hin und wieder musste ein umgekippter Baum zur Seite geräumt, ein Zaun repariert oder eine Infotafel neu aufgestellt werden. Handwerkliches Geschick und Organisation lernen Ben und Belana also fast täglich. Mittlerweile gehen sie routiniert mit dem Werkzeug und den Maschinen um und sind mit ihrer Betreuerin Simona Hacker zu einem echten Team zusammengewachsen. Neue FÖJ werden ab August gesucht. Infos per E-Mail an s.hanst-usorasch@kreis-mettmann.de.