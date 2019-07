Im Baustellenbereich gilt Tempo 60 : Kreis installiert neuen Blitzer auf der A3

KREIS METTMANN Im Baustellenbereich auf der A3 gilt Tempo 60. Das überwacht jetzt ein Tempomessgerät.

(arue) Auf der A 3 im Bereich des Hildener Kreuzes hat der Kreis in Fahrtrichtung Köln jetzt auf Beschluss der Unfallkommission eine weitere Geschwindigkeitsüberwachungsanlage installiert. Wegen der in der Baustelle verengten Fahrspuren und der stark verkürzten Auffahrtspur gilt dort Tempo 60. Auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen der Anschlussstelle Solingen und dem Hildener Kreuz ist eine solche Anlage bereits seit fünf Monaten in Betrieb und hat sich dort bewährt. Mit rund 8000 Geschwindigkeitsüberschreitungen in diesem Zeitraum bei täglich rund 67.000 Fahrzeugen ist die Quote vergleichsweise niedrig. Zwar gab es 270 Fahrverbote, die Hälfte aller Geschwindigkeitsübertretungen lag aber nur im Verwarngeldbereich, also unter 21 Stundenkilometern. Für das Baufeld und vor allem die dort tätigen Bauarbeiter bedeuten die Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen eine wirkungsvolle Absicherung.