Kreis Mettmann : Ein Liberaler aus dem Kreis in Brüssel

Kreis Mettmann Moritz Körner (FDP) ist seit Juli Abgeordneter im Europaparlament. Inzwischen hat er sich eingearbeitet.

„Meine Pünktlichkeit hat sich schnell als typisch deutsche Eigenschaft herausgestellt“, berichtet Körner. „Anfangs habe ich oft zehn Minuten auf die anderen gewartet“, sagt er. Inzwischen rutscht er selbst oft gerade noch rechtzeitig rein in seine Sitzungen. Und die häufen sich. Er ist Mitglied in den Ausschüssen Haushalt und Inneres. „Die tagen oft und erfordern Vorbereitung in den Fraktionen“, berichtet er. Fünf Vertreter hat die FDP in Brüssel, die alle der Renew-Europe-Fraktion angehören. „Das ist die Nachfolgefraktion der Alde, Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, die sich in diesem Jahr mit dem Beitritt der französischen Macron-Fraktion neu benannt hat.“

Mit 29 Jahren zählt Körner zu den jüngeren EU-Abgeordneten. Gerade hatte er den Sprung in den NRW-Landtag geschafft – dort war er mit 26 Jahren das jüngste Mitglied – da kürt ihn die FDP zum Europa-Kandidaten mit aussichtsreichem Platz 4. „Hier herrscht ein anderes Tempo als im Landtag“, sagt Körner. „Man springt ständig zwischen Deutsch und Englisch hin und her“, beschreibt er allein die sprachlichen Anforderungen. Auch wenn die Simultan-Übersetzungen gut seien, würden die meisten in den Sitzungen Englisch sprechen. Auch er. „Nur die Franzosen bleiben bei ihrer Sprache“, hat er beobachtet.

Und irgendwie sitzt Körner ständig auf gepackten Koffern – für die Heimreise nach Langenfeld an freien Wochenenden, für den Wechsel von Brüssel nach Straßburg, für die Arbeit im Wahlkreis oder zu Reisen mit der Delegation. Er gehört der chinesischen an. Zwei Wochen arbeitet er in Brüssel, dann geht es für eine Woche nach Straßburg. „Vor meiner Bürotür in Brüssel stehen Kisten, die vor dem Wechsel nach Straßburg gefüllt werden können. 30 Kilogramm dürfen hinein und werden vor der Bürotür in Straßburg wieder abgesetzt.“ Prinzipiell findet er Straßburg schön. „Aber der Aufwand ist enorm“, sagt er. Die Franzosen möchten indes an diesem Standort festhalten.