Highlights aus dem Neanderland Zum Geburtstag bewegte Bilder

Kreis Mettmann · Per Fördermittel wurde für 50.000 Euro ein Imagefilm übers Neanderland gedreht. Dabei kommen die Highlights der Region in all ihren Facetten zur Geltung.

09.03.2023, 12:52 Uhr

Natürlich spielt Mr. N aus dem Neanderthal Museum im neuen Imagefilm eine Hauptrolle. Foto: Kreis Mettmann

Eine Minute 40 Sekunden lang ist dieser Clip geballte Power. Er zeigt starke Typen wie Mr. N und echte Königinnen, gibt spannende Einblicke und lädt ein zur Entschleunigung und erzählt von einem wunderbaren Land zwischen haute Cousine und Kaffeetafel. Insider wissen: das Neanderland ist gemeint. Pünktlich zum zehnten Geburtstag des Labels beschenkt sich besagtes Land jetzt mit einem Imagefilm. Er wurde im vergangenen Spätsommer und dem frühen Herbst von der Agentur Benning, Gluth & Partner produziert. „Der Auftrag beinhaltete die Darstellung aller Themen- und Handlungsfelder aus dem Neanderland in Kombination mit der Einbindung aller zehn kreisangehörigen Städte“, wie Kreissprecherin Daniela Hitzemann informiert. Die Kosten belaufen sich auf knapp 50.000 Euro, Nutzungsrechte inklusive. „Die Kosten konnten komplett durch EU- und Landesfördermittel, nämlich durch das Programm zur Förderung der Digitalisierung in touristischen Destinationen, gedeckt werden“, sagt die Kreissprecherin zur Finanzierung. Premiumprodukt Neanderland feiert zehnten Geburtstag Interview mit Landrat Thomas Hendele Premiumprodukt Neanderland feiert zehnten Geburtstag Der Film ist eine bunte Schau, als „Best of“, der den Zuschauer im Zeitraffer durchs Neanderland schickt und blitzlichtartig Sehenswertes vom Wegesrand, bemerkenswerte Architektur und entzückende Kleinigkeiten präsentiert. Sich das anzuschauen macht Spaß, vor allem aber Appetit, die Region zu erkunden – ob als Anwohner oder Tourist. Erster Ranger fürs Neanderland Neue Stelle im Kreis Mettmann Erster Ranger fürs Neanderland „Es gab in den vergangenen Jahren immer mal wieder anlassbezogene Clips oder Kampagnen mit Themenschwerpunkten“, weiß Daniela Hitzemann über Filme rund um den berühmten Neanderland Steig oder die weit über die Region berühmte Biennale zu berichten. „Einen themenübergreifenden Imagefilm gab es zuletzt 2009 – zwar bereits unter dem Namen „Neanderland – Filmische Impressionen aus dem Kreis Mettmann“, aber da stand der Begriff noch eher als pauschales Synonym für den Kreis Mettmann mit seinen zehn Städten“, also so wie Itterstadt für Hilden, Gartenstadt für Haan, Neandertal-Stadt für Mettmann. Jetzt allerdings werden „lehrreiche Rückblicke und spannende Ausblicke von Highlife bis High Five“, wie es im Film heißt, aus dem kompletten Kreis gegeben. Das Neanderland steht für Erlebniskultur, Tradition und Lebensfreude, Geschichte, Kunst und Events sowie ein riesiges Angebot an Sport-, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, wie Landrat Thomas Hendele zusammenfasst. Das Premiumprodukt der Marke, der Neanderland Steig, sowie andere regionale Landerlebnisse und kulinarischen Spezialitäten mit dem Siegel „Typisch Neanderland“ und auch weitere Kinder der Neanderland-Produktfamilie wie Wanderwoche oder Museumsnacht werden im Clip kurz und cool in Szene gesetzt.

(von)