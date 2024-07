Feuerwehreinsatz im Fahrradkeller Im Sommer werden E-Bike-Akkus brandgefährlich

Hochsommertage mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke können zu einer Gefahr für die Akkus von elektrischen Fahrrädern werden. Am Samstag musste die Ratinger Feuerwehr in einem Fahrradkeller an der Berliner Straße löschen. Dort war ein Akku aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.