Alltagsrassismus im Kreis Mettmann Im Jahr 2023 muss die Beratungsstelle 44 Mal helfen

Die Bezahlkarte nehme den Betroffenen die Möglichkeit einer Überweisung, was sie ausgrenze und ihrer Selbstständigkeit beraube. Die Beschränkung von Bargeldabhebung beschneide die Selbstbestimmung. Zudem könne die Bezahlkarte so eingestellt werden, dass sie nur in einer bestimmten Region funktioniere. Auch das sei eine massive Einschränkung der Freizügigkeit.