Arbeiten im Kreis Mettmann Im Beruf durchstarten im neuen Jahr

9.1., 15 Uhr: Mein Weg in einen Beruf mit Zukunft

10.1., 17 Uhr: Berufliche Karriere, aber nachhaltig bitte!

16.1., 17 Uhr: Beruflich Durchstarten mit 50 Plus – Potenziale erkennen

17.1., 16 Uhr: Wir arbeiten mit Kindern

17.1., 17 Uhr: Werde glücklich im Job

18.1., 17 Uhr: Beruflich Durchstarten mit 50 Plus – Wie bleibe ich trotz Digitalisierung am Ball?

24.1., 17 Uhr: Fit für den beruflichen Wandel - Neue Jobanforderungen durch die Digitalisierung

31.1., 10 Uhr: Zukunftsstarter- Wege zum Berufsabschluss für Erwachsene