Wirtschaft im Kreis Mettmann IHK will Gründerinnen besser fördern

Das Ergebnis zeigt: „Gründerinnen legen häufig Wert auf eine gründliche Vorbereitung ihrer Selbstständigkeit. Besonders wichtig sind ihnen konkrete Beratungsleistungen, zum Beispiel zu den Themen Geschäftsidee, Businessplan und Finanzierung“, erklärt Nikolaus Paffenholz, Leiter Unternehmensservice der IHK Düsseldorf. Der Anteil von Frauen in der Beratung der IHK Düsseldorf liege leicht über deren Anteil am Gründungsgeschehen. Dass die Gründungslandschaft in NRW stark männlich dominiert sei, zeige sich allerdings auch im IHK-Bezirk. Deshalb will die IHK Düsseldorf das Gründungs- und Nachfolge-Klima für Frauen in Düsseldorf sowie im Kreis Mettmann verbessern.