Beratung im Kreis Mettmann Hilfe bei der Rückkehr ins Berufsleben

Durch ihren beruflichen Werdegang in der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst bringt sie umfangreiche Erfahrung und Fachwissen mit. „Ich strebe danach, durch das Netzwerk W sowohl die Herausforderungen für Unternehmen in unserer Region als auch die Hürden für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer zu minimieren und den ersten Schritt zurück in den Beruf zu wagen, denn es lohnt sich für alle Beteiligten. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung“, betont die neue Koordinatorin des Netzwerks (W)iedereinstieg.