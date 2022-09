Umwelt im Kreis Mettmann : Hier peppt Klimaschutz die Firmenbilanz

KREIS METTMANN Der Kreis Mettmann startet die sechste Staffel des Projekts Ökoprofit. Ein Jahr lang setzen Unternehmen Ökomaßnahmen um und werden dabei beraten.

Den offiziellen Startschuss gab der technische Dezernent des Kreises, Stephan Kopp, am Dienstag im Kreishaus. Er betonte Ökoprofit sei Bestandteil des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts des Kreises Mettmann. In der Wirtschaft liege ein sehr großes CO 2 -Reduktionspotenzial.