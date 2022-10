Verkehrssicherheit in Mettmann : Helle Köpfe lassen jetzt ihr Autolicht kontrollieren

Verkehrssicherheit in Mettmann

Rückblick in den Okotber 2019: Polizeihauptkommissar Stefan Stader und seine Kollegen bei einer Lichtkontrolle in Mettmann. Archivfoto: teph Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann 66. Lichttest-Aktion des Kfz-Gewerbes, der Prüfstellen und Automobilclubs im Oktober. Die aktuelle Plakette hilft bei Kontrollen.

(RP/dne) Im Oktober startet mit dem „Lichttest 2022“ wieder eine bundesweite Verkehrssicherheitsaktion für Autos und Lastwagen statt. Gleichzeitig richtet die Polizei ihre Scheinwerfer bei Verkehrskontrollen auf diesen Punkt. Auf Beleuchtungsmängel an Kraftfahrzeugen werde jetzt besonders geachtet. Bei den polizeilichen Überprüfungen zur Fahrzeugbeleuchtung können Lkw- und Autofahrer, die mit einer aktuellen „Lichttest-Plakette 2022“ an der Windschutzscheibe unterwegs sind, oft deutlich schneller durch diese Verkehrskontrollen kommen.

Funktionierende und richtig eingestellte Lampen sind ein Sicherheits-Muss. Zu hoch eingestellte Scheinwerfer blenden den Gegenverkehr, zu niedrig eingestellte leuchten die Straße nur unzureichend aus. Noch gefährlicher sind Fahrzeuge mit teilweise oder sogar komplett ausgefallenen Lichtern – diese werden schlichtweg nicht gesehen oder nur unzureichend wahrgenommen. All dies gilt zwar nicht nur, aber natürlich ganz besonders in der jetzt beginnenden dunkleren Jahreszeit, wenn die Abenddämmerung immer früher einsetzt, zusätzlich oft auch noch Nebel, Regen oder Schnee die Sicht trüben. Damit steigt das allgemeine Unfallrisiko deutlich an, warnt die Polizei.