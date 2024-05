Protest im Kreis Mettmann Den Hebammen reicht es!

Ähnlich geht es Kim Reininghaus aus Erkrath. Die 42-Jährige ist seit zwölf Jahren Hebamme. Die Hochdahlerin versorgt Schwangere in Erkrath, aber auch in Mettmann, Hilden, Haan und sogar zum Teil in Düsseldorf und Solingen. Genug Zeit für alle Frauen hat sie kaum, vor allem nicht, wenn sie wirtschaftlich arbeiten möchte. Oft zahlt sie noch drauf, wenn sie sich zum Beispiel bei der Wochenbett-Betreuung oder Stillberatung die Zeit nimmt, die Frauen und Babys brauchen.