Ausbildung im Kreis Mettmann : Hausbau verbindet Jugend und Handwerk

Kreis Mettmann Es ist ein Pilotprojekt gegen den Nachwuchsmangel im Handwerk: Beim Laubenbau arbeiten Schüler und Firmen zusammen. So bekommt eine Schule ein Holzgartenhaus und junge Menschen einen Einblick in die Gewerke.

An der Martin-Luther-King-Schule in Velbert ist das Pilotprojekt nun gestartet – mit den Erd- und Pflasterarbeiten. Die Schüler der Martin-Luther-King-Schule helfen mit, das Fundament des Hauses zu pflastern, und haben viel Spaß dabei, wie Schüler Mike Lopes-Claro erzählt: „Mir gefällt am besten, dass wir die Möglichkeit haben, etwas selber zu bauen, was die ganze Schule benutzen darf.“ Der Geschäftsführer der Firma M. Braun ist zufrieden mit der Rückmeldung der Schüler: „Wir sind schon lange auf der Suche nach neuen Auszubildenden. Zu finden ist da leider keiner. Da muss man als Betrieb aktiv auf die Schüler zugehen. Genau das haben wir diese Woche mit dem Projekt gemacht. Wir hätten wirklich nicht gedacht, dass das bei den Schülern so gut ankommt. Mehrere Schüler möchten ein Praktikum bei uns machen“, berichtet Geschäftsführer Marvin Braun.