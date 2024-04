Arbeitswelt im Kreis Mettmann Handwerk beklagt Nachwuchsmangel und zu viel Bürokratie

Obwohl sich das Handwerk stetig wachsender Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft erfreut, leidet es am Nachwuchsmangel. Ob bei der Ausbildung in den Betrieben oder bei der Nachfolge in den Unternehmerfamilien selbst: Die Nachwuchsgewinnung steht auch bei der Kreishandwerkerschaft deshalb ganz oben auf der Agenda. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer tauschte sich jetzt mit dem Vorstand der Kreishandwerkerschaft Mettmann aus, um Lösungen für den Nachwuchsmangel und die Zukunft des Handwerks zu diskutieren.