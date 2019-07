Wirtschaft : Günstige Immobilien bleiben rar

Mettmann Scheidungen sowie Erbauseinandersetzungen sind inzwischen die Gründe für ein Drittel aller Zwangsversteigerungen.

Die Spitze hat das Amtsgericht Mettmann übernommen, wo die Zahl der Zwangsversteigerungstermine von 20 auf jetzt 17 gesunken ist. In Velbert waren es 15 Verhandlungen (23 im Vorjahr), in Ratingen sind die Termine von acht auf elf gestiegen und in Langenfeld von acht auf neun. Während die Verkehrswerte in Langenfeld (-6,44 Prozent auf 2,253 Millionen Euro), Mettmann (-22,55 Prozent auf 3,297 Millionen Euro) und Ratingen (-55,72 Prozent auf Millionen Euro) rückläufig waren, ist die Summe in Velbert gestiegen. Hier wurden 3,444 Millionen Euro erwirtschaftet, 8,07 Prozent mehr als im Vorjahreshalbjahr. Der starke Rückgang in Ratingen erklärt sich vor allem dadurch, dass 2018 am dortigen Amtsgericht ein größeres Gewerbeobjekt versteigert wurde, das damals allein schon mit rund vier Millionen Euro bewertet war.