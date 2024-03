Gesund im Kreis Mettmann So sollen Kinder in Bewegung kommen

Innerhalb von sechs Wochen sollen die Kids mindestens 20 Mal ohne Elterntaxi in die Schule kommen. Ob mit dem Rad, dem Tretroller oder zu Fuß – Hauptsache das Auto bleibt in der Garage. Kinder, die diese Aufgabe meistern, erhalten als Anerkennung für so viel Bewegung und Klimaschutz eine SpoSpiTo-Urkunde. „Doch der eigentliche Lohn ist eine tägliche Bewegungseinheit noch vor Unterrichtsbeginn – und der Stolz, den Weg zur Schule selbst zurückgelegt zu haben“, erklärt das Team. Für die Eltern entfällt der Stress am Morgen. Zusätzlich motivieren sollen Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro, die unter den erfolgreich teilnehmenden Kindern verlost werden. Es gibt etwa Rucksäcke oder auch Tretroller. Infos unter spospito-bewegungspass.de.