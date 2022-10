Glückliche Wendung in Mettmann : Gestohlenes Wohnmobil wieder gefunden

Mettmann Der Besitzer eines gestohlenen Wohnmobils hatte nach dem Diebstahl doch noch Grund zur Freude. Sein Fahrzeug wurde nun dank eingebautem GPS-Tracker geortet und sichergestellt.

Das war geschehen: Am Dienstag, 18. Oktober, informierte ein 58-jähriger Erkrather gegen 21 Uhr die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass sein im Einmündungsbereich Freiheitstraße / Mühlenstraße in Erkrath abgestelltes Wohnmobil der Marke Knaus entwendet worden war. Nach eigenen Angaben sei das Fahrzeug noch am Morge am Abstellort gesehen worden. Am Abend habe er den Diebstahl bemerkt und mittels eines im Fahrzeug verbauten GPS-Trackers in Volmarstein geortet.