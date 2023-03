Regiobahn in Mettmann Für Kabelarbeiten muss die S 28 umgeleitet werden

Bauarbeiten auf der Strecke der Regiobahn S28 werden zu Zugumleitungen zwischen Neuss Hauptbahnhof und Erkrath Nord führen. Außerdem ist der Einsatz eines Omnibusses als Schienenersatzverkehr geplant. Das teilt die Regiobahn mit. Denn in der Nacht von Montag, 27. März, auf Dienstag, 28. März, werde im Gleisbereich an Kabeln gearbeitet. In dieser Zeit muss der normale Zugbetrieb ruhen, damit die Bauarbeiten möglichst rasch vorankommen und damit zum Berufsverkehr am Dienstagmorgen die Störung wieder beseitigt ist.