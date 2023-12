Alt gegen neu im Kreis Mettmann Frist zum Führerscheinumtausch läuft bald ab

Benötigt werden der Personalausweis, der aktuelle Führerschein und ein biometrisches Lichtbild. Hinzu kommt eine Karteikartenabschrift der ausstellenden Fahrerlaubnisbehörde. Dies gilt für all jene Autofahrer, die im Besitz eines grauen oder rosafarbenen Führerscheins sind, der bis zum 31. Dezember 1998 nicht von der Kreisverwaltung Mettmann ausgestellt wurde oder für all jene, deren Führerschein nicht mehr lesbar ist. Eine Karteikartenabschrift gibt es oftmals online bei der ausstellenden Behörde. Die ausstellende Fahrerlaubnisbehörde kann die Abschrift direkt per Mail an fuehrerscheinstelle@kreis-mettmann.de-mail.de weiterleiten oder unter 02104 994732 faxen.