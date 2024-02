Kriminalität im Kreis Mettmann Foto-Fahndung nach einem Einbrecher

Die Kreispolizei fahndet mit diesem Foto nach einem Einbrecher. Die Tat geschah bereits am 7. November 2023. Damals hat ein Mann in eine Doppelhaushälfte an der Regerstraße in Hilden eingebrochen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Düsseldorf wendet sich die Kreispolizeibehörde Mettmann nun mit einem Bild des mutmaßlichen Einbrechers an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise.