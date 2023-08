Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr Informationen zum Toten Winkel

Schulkinder auf die Gefahren durch den sogenannten toten Winkel aufmerksam zu machen, ist ein Eckpfeiler in der Radfahrausbildung in der vierten Schulklasse im Kreis Mettmann. Gemeinsam haben jetzt Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Kreispolizeibehörde und Kreisverkehrswacht einen Flyer erstellt. Er verdeutlicht den Grundschülern, in welchen Bereichen sie von einem Lkw-Fahrer – trotz vorgeschriebener Abbiegeassistenten und großer Spiegel – schlicht unsichtbar sind: etwa beim Abbiegen oder Überholen. Komplettiert wird der Flyer durch ein kleines Quiz, dessen Fragen dann ergänzend im Unterricht thematisiert werden.