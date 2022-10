Finissage der Neanderland Art : Letzte Chance für Kreiskunst

Mettmann/Langenfeld 97 Profikünstler hatten knapp 280 Werke eingereicht. 36 Werke von 26 Kunstschaffenden haben den Weg in die Ausstellung gefunden, die im Langenfelder Stadtmuseum zu sehen sind. Darunter sind auch Arbeiten Mettmanner Künstler.

Eine Kalenderweisheit besagt, Kunst kommt von Können. Was Kunstschaffende aus dem Kreis Mettmann an kreativen Ideen haben und umzusetzen verstehen, wird derzeit unter der Überschrift Neanderland Art 2022 gezeigt. Hella-Sabrina Lange, Leiterin des Stadtmuseums Langenfeld, in dem die Schau noch bis Sonntag gezeigt wird, bedauerte bereits bei der Eröffnung, dass nicht alle eingereichten Kunstwerke einen Platz in der Ausstellung gefunden haben.