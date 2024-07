Abends im Neanderthal Museum Extratraining für Menschenretter auf vier Pfoten

Kann das gut gehen? Sieben temperamentvolle Hunde und ein ganzes Haus voller Knochen, Schädel und wertvoller Ausstellungsstücke? Oder aus der Hundeperspektive: Jede Menge spannende Gerüche, leckere Gegenstände, Menschen, die durcheinanderlaufen, und Geräusche, die aus versteckten Lautsprechern kommen. „Genau einen solchen Ort suchen wir, um unsere Hunde zu trainieren“, sagt Jan Laibach. Zusätzlich sorgt der in weiten Spiralen aufwärts führende Hauptgang in Verbindung mit der Klimatisierung dafür, dass alle Gerüche verwirbelt werden. Also los: Im Neanderthal Museum zu Mettmann üben die Rettungshunde der DLRG Haan.