Kreis Mettmann: Experten informieren über Starkregen

Feuerwehrleute heben in einer Unterführung in Hilden Gullykörbe aus. Foto: Patrick Schüller

KREIS METTMANN Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Mettmann lädt für den 14. November zu einem Gesprächsabend ein.

Das Jahr 2018 wird vielen Menschen wegen der extremen Witterungsbedingungen besonders in Erinnerung bleiben. Die Starkregenereignisse in Frühjahr und Sommer führten auch im Kreis Mettmann zu Hochwassern, die mit erheblichen Sach- und Personenschäden verbunden waren.

Einige Städte reagieren bereits darauf. So hat der Erkrather Ingenieur Gert Graf-van Riesenbeck für die Städte Mettmann und Erkrath so genannte „Gefahrenkarten Sturzflut“ erstellt. Sie zeigen auf, an welchen Stellen in diesen Städten die Gefahr eines Hochwassers besonders groß ist. Die niederbergische Region sei in größerem Maße betroffen, „denn es sind diejenigen Bereiche stärker gefährdet, die eine bewegte Topographie haben“, erläutert van Riesenbeck.