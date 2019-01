Ratingen: „EU ist anstrengend für Landwirte“

Kreis Mettmann Der bürokratische Aufwand steigt für Landwirt Martin Dahlmann. Dennoch ist er überzeugter Europäer.

Wenn Martin Dahlmann über Europa redet, dann ist er nicht mehr zu bremsen. Dann fallen schnell Worte wie „Jauche, Gülle, Sickersaft“, „Bürokratie“, „Direktzahlungen“ und „Weltmärkte“. Hört sich ein bisschen so an wie an einer Internationalen Börse, spielt sich aber am Schreibtisch des Landwirtes ab, an dem er immer häufiger sitzen muss. „Heute zum Beispiel fast den ganzen Tag“, sagt er. Die EU ist längst in seinem Home-Office angelangt.