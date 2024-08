Ausbildungsbeginn noch in diesem Jahr Es ist noch nicht zu spät für Spätstarter

Viele haben die Suche nach einer Ausbildung noch nicht aufgegeben. Das belegen die Ausbildungsbörsen unter dem Titel „Ausbildung4U“, die es bereits in Mettmann und in Hilden gab. Die Veranstaltungen seien mit jeweils 40 bis 50 Besucherinnen und Besuchern gut angenommen worden. Ähnlich gut besucht war das Format am Mittwoch in Velbert, wo sich allein in den ersten beiden Stunden 30 Besucherinnen und Besucher intensiv informierten.