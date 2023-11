Alter im Kreis Mettmann Kreis erwartet starken Anstieg der über 85-Jährigen

So werden zurzeit 18 Prozent – also knapp jeder fünfte Pflegebedürftige – von einem ambulanten Pflegedienst versorgt. Im Jahr 2021 waren das 5655 Personen. 6400 Personen werden es im Jahr 2030 sein, prognostiziert der am Montag vorgelegte Bericht. Ähnlich sieht es bei den stationären Dauerpflegeplätzen aus. Im Jahr 2021 lebten 4683 Menschen im Kreis Mettmann in einem Heim. Im Jahr 2030 wird der vorhergesagte Bedarf bei 5700 Plätzen liegen. Es ist also jetzt schon überdeutlich, dass das Angebot ausgebaut werden muss.