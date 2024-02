Suche im Kreis Mettmann Wer hat diesen Hund gesehen?

Dana Cramer hat bisher nichts unversucht gelassen. Bei einem Spaziergang in Solingen am 20. Januar ist der schwarz-braune Mischling entlaufen. Von dort führte ihn zunächst sein Weg nach Leichlingen, von dort nach Wuppertal, wo er sich etwas länger aufhielt. Dann lief er in den Kreis Mettmann, pendelte dort immer wieder mal zwischen Haan, Mettmann, Wülfrath und Velbert. Die letzte Sichtung, erklärt Stefanie Hirche, Vorsitzende vom Verein „Dogman Tierhilfe“, war am Mittwoch in Wuppertal. Mit Dogman arbeitet Cramer zusammen, denn ihr Hund, etwa acht oder neun Jahre alt, stammt aus dem Tierschutz und ist ein sogenannter „Angsthund“ aus Rumänien, lässt sich also nicht einfach einfangen.