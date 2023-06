Gewerkschaften im Kreis Mettmann Eiszeit bei Tarifpoker in der Süßwarenindustrie

Im Ringen um die Löhne bekommt die Süßwarenindustrie jedoch nun Saures – heißt es von der von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Geschäftsführerin Zayde Torun kritisiert: „Wer in der Süßwarenindustrie in der Produktion am Band steht oder im Lager arbeitet, muss am Ende des Monats jeden Euro dreimal umdrehen.