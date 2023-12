Politik im Kreis Mettmann Ein Knotennetz soll Radfahrer im Kreis Mettmann führen

Mit ingenieursgetriebener Gründlichkeit wurden die Knotenpunkt-Wegweiser an die Anforderung der deutschen Bundesanstalt für Straßenwesen angepasst. Es gibt drei Typen von Hinweisschildern. Die Pfeilwegweiser (rote Schrift auf weißem Grund) werden so an einem Radwegeknoten angebracht, dass sie aus allen Fahrtrichtungen sichtbar sind. Neben der Nummer des betreffenden Knotens werden die Entfernungen zu den jeweils nächsten Städten und touristischen Sehenswürdigkeiten angezeigt. Eine universelle Entscheidungshilfe, gewissermaßen.