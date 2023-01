Einsatz im Kreis Mettmann DRK steht vor umfassenden Aufgaben

Coronabedingt wurden gleich drei DRK-Ortsvereine für ihr 125-jähriges Bestehen mit der Henry-Dunant-Plakette geehrt, darunter der Ortsverein Wülfrath mit Sebastian Dahms. Zudem wurden weitere aktive Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt, so wie der Kreisbereitschaftsleiter Christian Schildknecht, der sich 2015 besonders in der Arbeit für geflüchteten Menschen und seit 2020 in der Corona-Arbeit engagierte. Auch der Vorsitzende Norbert Danscheidt wurde ausgezeichnet. „Als langjähriger Vorsitzender hat er den Kontakt zur Basis nie verloren. Er schätzt das Engagement insbesondere der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und ist sich insbesondere bewusst, dass unsere Gesellschaft ohne das Ehrenamt ganz anders aussehen würde“, hieß es in der Laudatio. Die Aufgaben des DRK sind umfassend, weshalb weiterhin Unterstützer gefunden werden müssen, die als Fördermitglieder einen finanziellen Beitrag leisten.