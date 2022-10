Diebe in Mettmann unterwegs : Katalysatoren aus Autos rausgeschnitten

Dreiste Diebe machten sich in Mettmann an parkenden Autos zu schaffen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mettmann In der Nacht zu Mittwoch standen parkende Fahrzeuge in Mettmann nicht sicher. Bislang unbekannte Tatverdächtige haben zwei Katalysatoren gestohlen und Diesel-Kraftstoff aus zwei Baggern abgelassen und entwendet. Die Polizei kann einen Tatzusammenhang nicht ausschließen und ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Die Diebe schnitten den Katalysator eines grünen Opel Astra an der Danziger Straße heraus und entwendeten ihn. In unmittelbarer Umgebung wurde ebenfalls der Katalysator eines schwarzen Opel Astra gestohlen. Das Fahrzeug stand in dem Zeitraum am Fahrbahnrand der Danziger Straße auf Höhe der Hausnummer 38.