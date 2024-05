Engagement im Kreis Mettmann Die Notfallseelsorge soll mehr Geld bekommen

Das soll sich nun ändern. Zur Begründung heißt es: „Die Notfallseelsorge leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Bewältigung von Ereignissen, hinter denen oftmals menschliche Krisensituationen und Tragödien stehen, denen angemessen begegnet werden muss – im Notfall rund um die Uhr.“ Als Beispiel wird an den Einsatz vom 11. Mai 2023 bei einer Explosion in Ratingen erinnert, bei dem durch einen Brandsatz neun Einsatzkräfte schwer verletzt wurden. Die Notfallseelsorge hatte in der Begleitung von Betroffenen und ihren Angehörigen eine eminent wichtige Aufgabe. Es wurden Gespräche geführt bis hin zur Beratung und zum Aufzeigen von Therapieangeboten.