Neue Rettungswagen und eine Computer-Übersetzer für den Kreis Mettmann Die Lücken in der Notfallversorgung stopfen

Kreis Mettmann · Der Wandel in der Notfallversorgung des Kreises Mettmann wird an zwei Vorgängen deutlich: Der Kreistag beschließt die Anschaffung neuer Rettungswagen. Und in der Leitstelle übersetzt ein Computer Notrufe in fremden Sprachen.

20.06.2024 , 19:00 Uhr

Weil Krankenhäuser geschlossen wurden, muss der Kreis Mettmann zusätzliche Kapazitäten für Notfalleinsätze aufbauen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer