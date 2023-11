Schule im Kreis Mettmann Die Grundschulklassen im Kreis sind überfüllt

„Dass die durchschnittliche Größe einer Grundschulklasse im Kreis Mettmann noch über der des ohnehin schon hohen landesweiten Durchschnitts liegt, ist besorgniserregend“, erklärt der Abgeordnete Wedel. „Die Schülerzahlen in NRW steigen, auch angesichts der derzeitigen Zuwanderung in Deutschland. Es ist damit zu rechnen, dass sich die Lage in den Grundschulen noch weiter verschärfen wird.“ Er und seine Partei wollen sich dafür einsetzen, dass kurzfristig durch Maßnahmen, wie zum Beispiel der Erleichterung des Seiteneinstiegs in den Lehrerberuf, und auf lange Sicht durch Reformen in der Lehrerausbildung, genügend Lehrkräfte für die steigende Anzahl an Schulkindern zur Verfügung stehen. Dem Platzproblem, wie etwa an der Katholischen Grundschule Mettmann, ist damit allerdings noch keine Abhilfe geschaffen.