Katholische Kirche im Kreis Mettmann Die Caritas bekommt einen neuen Vorstand

Michael Esser blickt zurück auf mehr als zehn Jahren an der Spitze der Caritas im Kreis Mettmann. Fast 40 Jahre lang stand er in Diensten der katholischen Kirche, davon 28 Jahre in verschiedenen Caritasverbänden. Kreisdechant Pfarrer Daniel Schilling würdigt ihn: „Als Kreisdechant bin ich Michael Esser von Herzen dankbar, für seinen unermüdlichen Einsatz in unserem Caritasverband. Hierbei habe ich ihn immer als einen Menschen erlebt, dem es wichtig war, die unterschiedlichen Begabungen seiner Mitarbeiter zu fördern und so die Qualität der geleisteten Arbeit für die Menschen, für die wir da sind, zu professionalisieren. Getragen aus einem basalen Glauben, der die Nächstenliebe nicht als theologische Formel, sondern als Zu- und Anspruch an sein eigenes Leben verstanden hat, ist er wahrlich christlich als Caritasdirektor unterwegs gewesen. Seine professionelle und beherzte, stets durchdachte Art, hat ihn für viele Menschen sehr sympathisch gemacht. All das werde ich ihm nicht vergessen.“