Folgen der frühen Blüte im Kreis Mettmann Die Rapsernte ist in Gefahr

Das Wetter wird immer mehr von Extremen bestimmt. Waren die Frühjahre in den vergangenen Jahren eher zu trocken, hat der viele Regen, der seit Herbst kontinuierlich niedergeht, die Felder in Schlammlöcher verwandelt. „Zu trocken und zu nass hatten wir schon immer“, meint Johannes Kircher vom Gut Schobbenhaus in Mettmann. „Aber so extrem wie dieses Jahr kann ich mich nicht erinnern.“