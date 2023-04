Jobs im Kreis Mettmann Wirtschaftskrise schlägt sich erstmals im Arbeitsmarkt nieder

„Im April werden die Auswirkungen der angespannten wirtschaftlichen Lage auf dem bislang stabilen Arbeitsmarkt erstmals wirklich sichtbar. Mehr Menschen im Kreis Mettmann sind arbeitslos.“ Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann, sah dafür am Freitag, bei Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen für April, einen Grund in der derzeit geringen wirtschaftlichen Dynamik. „Die Unternehmen zögern bei der Einstellung von neuem Personal, die Nachfrage nach Arbeitskräften schwächte sich ab.“ Dennoch bleibe der Fachkräftemangel hoch. Im Kreis Mettmann sank die Zahl der offenen Stellen auf rund 3000. Die Fachkräftelücke bildet sich ebenfalls in der Statistik ab: Sechzig Prozent der Arbeitslosen haben keinen Berufsabschluss, aber für 83 Prozent der gemeldeten Stellen wird eine Fachkraft gesucht. Daher ist das Thema Qualifizierung eines unserer Schwerpunktthemen. Kreisweit sind derzeit 1331 Ausbildungsstellen frei. 1299 Jugendliche suchen noch eine Ausbildungsstelle.