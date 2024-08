Bauern sprechen von einer „Katastrophe“ Der viele Regen verwässert die Getreideerträge

Der durchschnittliche Hektarertrag für die diesjährige Weizenernte wird auf rund 72 dt/ha geschätzt. Für die fruchtbaren rheinischen Böden sind Durchschnittserträge von knapp 90 dt/ha üblich. Auch die Qualität des Weizens entspricht nur selten den Anforderungen der Mühlenwirtschaft für Brotgetreide. Entweder fehlt es am sogenannten Hektolitergewicht, mit dessen Bestimmung indirekt Aussagen über die mögliche Mehlausbeute gemacht werden können, oder es fehlt an Eiweißgehalten. „Letztlich bedeutet dies für unsere Landwirte, dass ein großer Teil der Weizenernte verfüttert werden muss“, erläutert der RLV-Präsident und ergänzt: „Hier zeigt sich die Bedeutung der Tierhaltung. Schließlich gelangt ein großer Teil der Ernte nur über den Tiermagen in die menschliche Ernährung.“