Politik im Kreis Mettmann Der Kreistag schrumpft und die Müllgebühren steigen

Sämtliche als Rest- und Sperrmüll anfallenden, häuslichen Abfälle aus den kreisangehörigen Städten werden über den EKOCity Abfallwirtschaftsverband im Müllheizkraftwerk Wuppertal verbrannt. Angesichts der Kosten- und Mengenentwicklung hätte der Entsorgungspreis für den Kreis Mettmann eigentlich sogar geringfügig sinken können. Allerdings schlägt ab dem 1. Januar ein neu zu veranschlagender Faktor zu Buche, der sich aus dem CO 2 -Zertifikatehandel nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz ergibt. Das Brennstoffemissionshandelsgesetz ist die gesetzliche Grundlage für das nationale Emissionshandelssystem zur Bepreisung der CO 2 -Emissionen aus fossilen Brennstoffen in den Bereichen Verkehr und Wärme. Zum 1. Januar 2024 wird auch die Verbrennung von Abfällen in das System mit einbezogen.