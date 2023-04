Frühling zelebrieren im Kreis Mettmann Das sind die Veranstaltungen zum Tanz in den Mai

Donkey Island in Erkrath

Wo: Niermannsweg 10, 40699 Erkrath

Was: 30. April, ab 18 Uhr

Was: Gespielt werden die größten Hits der 90er und 2000er und das Beste von heute, gemixt von Thorsten Classe und DJ Daims. Für Livemusik sorgen R.I.O feat. U-Jean, die ihre Hits (Shine On, When The Sun Comes Down, Turn This Club Around, Party Shaker, Animal und vieles mehr) im Gepäck haben. Besucher können auch ein VIP-Ticket buchen. Dieses beinhaltet ein Willkommensgetränk im Club und den Zugang zum Club bzw. der Terrasse. Im Club wird die Theke geöffnet sein, im Ausschank sind Bier und alkoholfreie Getränke. Auch Speisen werden angeboten. Tickets gibt es für 12,50 Euro, VIP-Tickets für 25 Euro. Reservierung unter tickets@donkeyisland.de.