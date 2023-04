Ostern als hoher Feiertag und Fest der Freude Übersicht über die Ostergottesdienste in Mettmann, Erkrath und Wülfrath

In der Liturgie erklingt in dieser Zeit der Jubelruf „Halleluja“ besonders feierlich und häufig. Als sichtbares Zeichen der Osterzeit brennt die Osterkerze während allen Gottesdiensten im Altarraum. Die liturgische Farbe der ganzen Osterzeit ist weiß, nur an Pfingsten wird die liturgische Farbe Rot verwendet. An den Sonntagen kann im Eingangsteil der Heiligen Messe der Priester die Gemeinde anstelle des Bußakts mit Weihwasser besprengen (Asperges).