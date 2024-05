Kreis Mettmann startete siebte Runde von „Ökoprofit“ Wer will etwas für die Umwelt tun – und die eigene Bilanz?

Es gibt weder bei Branchen noch bei Betriebsgrößen Grenzen. So nahmen an der sechsten Staffel mit der Witte Niederberg GmbH ein Automobilzulieferer, mit der Stadt-Sparkasse Haan eine Bank, und mit den Freien Aktiven Schulen Wülfrath eine Bildungseinrichtung teil. Damit eine individuelle Betreuung gewährleistet werden kann, ist die Anzahl der teilnehmenden Betriebe beschränkt. Zurzeit sind jedoch noch Plätze frei. Interessierte Unternehmen bzw. Organisationen können sich jetzt ihre Projektteilnahme per Mail an p.wobbevontwickel@kreis-mettmann.de sichern.