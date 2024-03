Gutes aus der Region Mettmann So wird Ostern besonders lecker

Zum Osterfest gehört bei vielen Familien ein festlich gedeckter Tisch und Lebensmittel aus der Region. Viele Bauern bieten zu den Feiertagen auch ganz besondere Produkte an. Seit über 55 Jahren produziert zum Beispiel das Gut Schobbenhaus in Mettmann Hausmacher Wurst in Dosen. Gekochte Mettwurst, Schwartenmagen, Blut- und Leberwurst gibt es im Hofladen im Angebot. Und zur Wurst bekommt der Kunde auch gleich den passenden Tipp. „Die gekochte Mettwurst eignet sich super als Hackfleischsoße zu Nudeln“, verrät Johannes Kircher. Vor allem Produkte, die Bezug zum Gut haben, bietet der Hofladen, wie den Honig, der von Imkern stammt, die ihre Bienenvölker auf die Felder von Gut Schobbenhaus bringen. Seit Kurzem ist im Hofladen auch das selbst produzierte native Rapsöl zu haben. „Selbst angebaut und gepresst“, so Johannes Kircher.