Nahverkehr im Kreis Mettmann Das ändert sich ab 7. Januar bei der Rheinbahn

Auf der Buslinie 735 bietet die Rheinbahn in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag zwei zusätzliche Fahrten an: Die erste zusätzliche Fahrt startet um 0.34 Uhr ab der Haltestelle „Vennhauser Allee“ in Düsseldorf Eller bis zur Haltestelle „Erkrath, Neuenhausplatz“. Die zweite Fahrt startet um 1.08 Uhr ab der Haltestelle „Erkrath, Neuenhausplatz“ bis zur Haltestelle „Vennhauser Allee“.