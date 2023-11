Serie Palliative Care Dann schläft der Mensch in den Tod hinein…

Ohne Schmerzen zu sterben, und ohne Angst: Vielleicht ist es das, was man sich unter einem guten Tod vorstellt. Das Hospiz ist ein Ort, an dem man mit diesem Wunsch gut aufgehoben ist. Nicht nur, um dort sterben zu können. Sondern auch, um nochmal leben zu können vor dem Tod. Die Angehörigen, die Pflegekräfte oder auch die Ärzte: Keineswegs laufen sie in Trills auf Zehenspitzen und mit ausnahmslos ernsten Gesichtern durch die Flure. Im Gegenteil, es wird wohl kaum irgendwo so intensiv gelebt wie im Hospiz. Es ist ein Ort der stärksten Hoffnungen: Auf ein wenig mehr Lebenszeit, auf ein sanftes Sterben oder darauf, dass der Tod nicht das Ende von allem sein möge. Es gibt Gäste, die mit einer Tüte voller Sachen kommen. Andere kommen mit einem Koffer und Bildern. Den Fernsehsessel bringen die wenigsten von zuhause mit. „Die Menschen gehen von der Außenwelt in die Innenwelt“, weiß Hospizleiterin Silke Kirchmann. Es ist ein langsamer Rückzug aus dem Leben, den die Menschen antreten, wenn sie im Hospiz ankommen. Denn spätestens dann ist klar: Es gibt keine Heilung mehr.