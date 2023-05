Förderpreis im Kreis Mettmann Ideen zu Generationenwechsel in der Arbeitswelt gesucht

Firmen im Kreis Mettmann können mit innovativen Ideen und Projekten zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) an einem Wettbewerb teilnehmen: Die DAK-Gesundheit und die Kommunikationsberatung MCC schreiben zum achten Mal den Deutschen BGM-Förderpreis aus. In diesem Jahr ist das Motto des Wettbewerbs „Generationenwechsel in der Arbeitswelt – wie kann er gesundheitsgerecht gelingen?“ Die Gewinner erhalten Sachleistungen im Gesamtwert von 60.000 Euro, die sie bei ihren Vorhaben unterstützen. Einsendeschluss ist der 28. Juli.